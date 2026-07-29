ООН: миру грозит новая эпидемия ВИЧ из-за сокращения финансирования
Сокращение финансирования программ по борьбе с ВИЧ грозит миру новой эпидемией заболевания. Об этом сообщается в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).
Международная помощь на цели развития в 2025 году сократилась на рекордные 23%, а чистое международное финансирование программ по ВИЧ упало на 18% — с $8,8 млрд до $7,3 млрд (минимум почти за 20 лет). Это создало дефицит ресурсов в бедных странах, где до 90% программ профилактики зависели от внешних поступлений. В некоторых странах финансирование закупки презервативов и работы с группами риска сократилось на 50–85%.
Хотя показатели новых заражений и смертей остаются близкими к 30-летнему минимуму, ситуация все еще крайне нестабильная, заявили в ООН. В 2025 году ВИЧ заразились 1,2 млн человек, а 570 тыс. умерли от связанных со СПИДом заболеваний. Из 41 млн людей с ВИЧ около 9 млн не получают терапию. Без срочных мер к 2030 году число новых случаев инфицирования может превысить 3 млн.
При этом в ООН заявляют,что победа над СПИДом к 2030 году все еще возможна. Наука подошла к революции в профилактике, однако ключевой проблемой остается их высокая стоимость и нехватка денег у бедных стран.
Глава UNAIDS Винни Бьянима заявила, что «эра обязательной международной помощи закончилась», и призвала к реструктуризации долгов развивающихся стран, чтобы они могли самостоятельно инвестировать в здравоохранение.
Сокращение финансирования программ по борьбе с ВИЧ является проблемой не только на международном уровне. В России также наблюдается снижение финансирования диагностики и проверки эффективности лекарственной терапии ВИЧ на протяжении последних трех лет. Несмотря на то что, по данным Минздрава, охват терапией в 2022 году достиг самого высокого уровня за пятилетний период, это было достигнуто за счет средств, предназначенных на 2023 год. При этом общая сумма на закупку препаратов остается недостаточной.
Эксперты сходятся во мнении, что ВИЧ процветает из-за неравенства, стигмы и дискриминации, а также маргинализации. Например, в России группы граждан, наиболее уязвимые для ВИЧ (люди с наркозависимостью, работники секс-индустрии и члены ЛГБТ-сообщества, признанного экстремистским и запрещенным в России), стали меньше обследоваться на заболевание. Это приводит к тому, что эпидемия среди этих групп продолжается. Кроме того, ситуация в Восточной Европе и Центральной Азии в целом ухудшилась, число смертей от ВИЧ там выросло на 10,4% за 12 лет (до 2021 года).
Национальные правительства, включая США, также сокращают финансирование программ по борьбе с ВИЧ. Например, после возвращения Дональда Трампа на пост президента США были отменены программы иностранной помощи, включая те, что направлены на борьбу с ВИЧ и СПИДом. Также было ограничено финансирование двадцатилетнего Чрезвычайного плана президента по борьбе со СПИДом (PEPFAR).