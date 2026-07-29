Сенат США поддержал в первом голосовании законопроект о санкциях против РФ

Сенат США поддержал в первом процедурном голосовании законопроект о санкциях против России. Он был продвинут 86 голосами «за» при 12 «против». Накануне группа сенаторов сообщила, что законодатели смогли согласовать текст проекта.

По словам соавтора проекта санкций демократа Ричарда Блюменталя, закон призван наказать Пекин и Нью-Дели за то, что они не отказываются от сотрудничества с Россией, чем, по его словам, помогают ей вести боевые действия против Украины. «Китай и Индия — главные виновники в этой ситуации. Они закупают подавляющую часть нефти и газа. Они питают российскую военную машину»,— сказал он (цитата по The Hill).

Согласно проекту, президент получает право вводить пошлины размером 100% на импорт из стран, закупающих у России нефть, уран и природный газ, а также если они помогают обходить санкции. Президент также получает право ввести тариф в размере 500% на импорт из РФ. По информации Bloomberg, на этой неделе в проект санкций внесли ограничение действия новых тарифных полномочий пятью годами.

Кроме того, документ продлевает действие закона о санкциях против Ирана до 2031 года. Он также предусматривает вторичные санкции для компаний не из США, которые ведут бизнес с Ираном.

После первого одобрения законопроекта Сенат должен будет обсудить документ и провести финальное голосование перед отправкой на согласование в Палату представителей. Конгрессмены рассмотрят законопроект после возвращения с каникул в сентябре.