Сенат США поддержал в первом голосовании законопроект о санкциях против РФ
Сенат США поддержал в первом процедурном голосовании законопроект о санкциях против России. Он был продвинут 86 голосами «за» при 12 «против». Накануне группа сенаторов сообщила, что законодатели смогли согласовать текст проекта.
По словам соавтора проекта санкций демократа Ричарда Блюменталя, закон призван наказать Пекин и Нью-Дели за то, что они не отказываются от сотрудничества с Россией, чем, по его словам, помогают ей вести боевые действия против Украины. «Китай и Индия — главные виновники в этой ситуации. Они закупают подавляющую часть нефти и газа. Они питают российскую военную машину»,— сказал он (цитата по The Hill).
Согласно проекту, президент получает право вводить пошлины размером 100% на импорт из стран, закупающих у России нефть, уран и природный газ, а также если они помогают обходить санкции. Президент также получает право ввести тариф в размере 500% на импорт из РФ. По информации Bloomberg, на этой неделе в проект санкций внесли ограничение действия новых тарифных полномочий пятью годами.
Кроме того, документ продлевает действие закона о санкциях против Ирана до 2031 года. Он также предусматривает вторичные санкции для компаний не из США, которые ведут бизнес с Ираном.
После первого одобрения законопроекта Сенат должен будет обсудить документ и провести финальное голосование перед отправкой на согласование в Палату представителей. Конгрессмены рассмотрят законопроект после возвращения с каникул в сентябре.
Законопроект о санкциях против России разрабатывается в Сенате США уже давно и претерпел ряд изменений. Изначально, в апреле, был предложен законопроект, предусматривающий 500-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ и уран. В ноябре того же года данный законопроект получил поддержку президента Дональда Трампа, который заявил, что он позволит ему гибко вводить вторичные санкции и пошлины.
В целом, Сенат США активно работает над ужесточением санкционного режима в отношении России. На протяжении последних лет рассматривались различные инициативы, включающие не только пошлины, но и внесение России в список государств-спонсоров терроризма, экономические санкции против Китая, а также передачу Украине замороженных российских активов.
Отмечается, что подобные законопроекты часто встречают сопротивление со стороны Администрации США, которая стремится сохранить дипломатические возможности. Например, в 2025 году Белый дом пытался убедить Сенат смягчить формулировки законопроекта о санкциях, чтобы президенту оставалась полная гибкость в осуществлении внешней политики. Однако широкая двухпартийная поддержка среди сенаторов указывала на стремление парламентариев к более жестким мерам, чтобы "наказать Россию" и способствовать "урегулированию конфликта на Украине".