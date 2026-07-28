Медведев: необходимости в проведении новой мобилизации нет

Потребности Вооруженных сил в России полностью удовлетворены, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Слухи о проведении новой мобилизации осенью он назвал лживой провокацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, — не более, чем часть пропаганды в преддверии выборов»,— сказал господин Медведев. По его словам, за первые шесть месяцев 2026 года контракт с Минобороны заключили около 200 тыс. человек, еще 16 тыс. граждан отправились на СВО добровольцами.

Кроме того, около 40 тыс. человек поступили на службу в войска беспилотных систем. «Будем и впредь повышать эффективность этой работы»,— добавил Дмитрий Медведев.

Российские власти неоднократно отвергали предположения о новой волне мобилизации. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. По данным Минобороны, было призвано 318 тыс. человек с учетом добровольцев. Указ о завершении частичной мобилизации подписан не был. Кремль объяснял, что для завершения призыва по мобилизации он не нужен.