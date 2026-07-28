Медведев: необходимости в проведении новой мобилизации нет
Потребности Вооруженных сил в России полностью удовлетворены, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Слухи о проведении новой мобилизации осенью он назвал лживой провокацией.
Дмитрий Медведев
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, — не более, чем часть пропаганды в преддверии выборов»,— сказал господин Медведев. По его словам, за первые шесть месяцев 2026 года контракт с Минобороны заключили около 200 тыс. человек, еще 16 тыс. граждан отправились на СВО добровольцами.
Кроме того, около 40 тыс. человек поступили на службу в войска беспилотных систем. «Будем и впредь повышать эффективность этой работы»,— добавил Дмитрий Медведев.
Российские власти неоднократно отвергали предположения о новой волне мобилизации. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. По данным Минобороны, было призвано 318 тыс. человек с учетом добровольцев. Указ о завершении частичной мобилизации подписан не был. Кремль объяснял, что для завершения призыва по мобилизации он не нужен.
Заявления Дмитрия Медведева о том, что нет необходимости в новой мобилизации, подкрепляются официальной позицией российских властей, которая неоднократно отвергала предположения о новой волне призыва. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что «обсуждений таких не ведется» и о мобилизации «речи не идет». Андрей Белоусов, будучи кандидатом в министры обороны, подчеркивал, что «речи о мобилизации или каких-то чрезвычайных мерах» не идет.
Согласно заявлениям Дмитрия Медведева, помимо 200 тысяч контрактников, за шесть месяцев 2026 года еще 16 тысяч граждан отправились на СВО добровольцами, а около 40 тысяч человек поступили на службу в войска беспилотных систем. В целом, за 2025 год планы по комплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками были почти достигнуты: прибыло более 400 тысяч контрактников и 34 тысячи добровольцев. Эти данные свидетельствуют о продолжении активного набора на контрактную службу и формирование войск беспилотных систем, отвечающее на новые вызовы.