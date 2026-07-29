При падении обломков ракеты на дом в Таганроге погиб человек

Составлено ИИ-Ассистентъ

Таганрог расположен в Ростовской области на юге России, граничит с ДНР и неоднократно подвергался атакам ракетами и беспилотниками. Так, в июле 2023 года обломки зенитной ракеты комплекса С-200, сбитой российской ПВО, упали в центре Таганрога рядом с кафе «Чехов сад». Тогда пострадали 22 человека, эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея.

В декабре 2024 года Таганрог подвергся атаке американскими ракетами ATACMS, нанесённой по военному аэродрому. В результате этой атаки пострадали личный состав базы, два здания на территории аэродрома и военная автомобильная техника, а также были повреждены гражданские машины на стоянке и котельная на улице Циолковского, что привело к отключению теплоснабжения 27 многоквартирных домов. Российские войска ответили массированным ударом высокоточным оружием по топливно-энергетической инфраструктуре Украины.

В ноябре 2025 года город подвергся также массированной атаке БПЛА, в результате которой погибли четыре человека, были повреждены жилые дома, поликлиника, детский сад, колледж, лакокрасочный цех и промышленный склад. В марте 2026 года в результате воздушной атаки БПЛА в Таганроге был один погибший, восемь человек обратились за медпомощью, повреждения получили 12 многоквартирных и 27 частных домов, остекление в школе и три предприятия, а также десять машин. В других случаях атак БПЛА в 2025 году, повреждения коснулись частных домов, общежития и автомобилей, при этом данных о пострадавших среди населения не поступало. Проводится работа по автоматическому открытию убежищ в многоквартирных домах во время срабатывания сигнала воздушной тревоги.