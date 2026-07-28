Главные новости за 28 июля. Кавказ

Суд в Москве вынес приговор по уголовному делу бывшего замминистра внутренних дел Дагестана — начальника следственного управления Руфата Исмаилова, его заместителя Далгата Абдулгапурова, а также еще пяти фигурантов, среди которых бывшие следователи следственного управления МВД по Дагестану и местные бизнесмены.

Эксперт предупредил о рисках отсрочки бюджетных кредитов для Ставрополья. Перенос сроков погашения бюджетных кредитов российских регионов с 2027–2029 на 2031–2033 годы снизит нагрузку на бюджеты в ближайшие годы, однако сам по себе не решит проблему долговой устойчивости.

Серия смертельных происшествий на Эльбрусе показала необходимость совершенствования системы обеспечения безопасности при восхождениях. Об этом «Ъ-Кавказ» заявил председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

В Ставропольском крае ряд автозаправочных сетей отменил ограничения на отпуск топлива, а ситуация на рынке постепенно стабилизируется.

Верховный суд Дагестана вынес приговоры участникам организованной преступной группы (ОПГ), которых подозревали в похищениях людей для вымогательства денег. Суд квалифицировал действия подсудимых как создание и участие в организованной преступной группе, приготовление к вымогательству в особо крупном размере, похищение человека, незаконный оборот оружия и наркотических средств. Фигурантов признали виновными и назначили им от 11 лет до 15 лет колонии строгого режима, штрафы от 500 тыс. до 1 млн руб.

Производство алкогольной продукции в Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года достигло 5,4 млн декалитров, что на 4,4% выше показателям аналогичного периода прошлого года.