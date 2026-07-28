Эксперт предупредил о рисках отсрочки бюджетных кредитов для Ставрополья

Перенос сроков погашения бюджетных кредитов российских регионов с 2027–2029 на 2031–2033 годы снизит нагрузку на бюджеты в ближайшие годы, однако сам по себе не решит проблему долговой устойчивости. Такой вывод сделал старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Кудряшов, комментируя корреспонденту «Ъ-Кавказ» возможные последствия инициативы для Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Эксперт отметил, что отсрочка позволит субъектам РФ сохранить около 300 млрд руб. в течение трех лет. Эти средства регионы смогут направить на финансирование социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктурных проектов. При этом стоимость бюджетных кредитов остается значительно ниже рыночных ставок, поэтому использование высвобожденных средств на развитие экономики выглядит более эффективным, чем ускоренное погашение таких обязательств.

«Риск отсрочки состоит в том, что она способна дать формальное улучшение ликвидности без снижения долговой нагрузки и стать стимулом к наращиванию новых обязательств вместо оздоровления финансов»,— считает Александр Кудряшов.

По мнению эксперта, главную угрозу для российских регионов сейчас создает не объем государственного долга, а изменение его структуры. Если субъекты федерации начнут заменять дешевые бюджетные кредиты коммерческими банковскими займами, расходы на обслуживание долга продолжат быстро расти.

Эта тенденция уже проявилась в общероссийской статистике. По итогам 2025 года совокупный государственный долг регионов увеличился на 10,6% и достиг 3,5 трлн руб. При этом объем банковских кредитов вырос почти втрое, а доля рыночного долга превысила 30%. Расходы субъектов РФ на обслуживание обязательств за год увеличились на 38,8% и достигли 29,3 млрд руб.

На этом фоне Ставропольский край выглядит значительно устойчивее. В 2025 году регион сократил государственный долг на 51,6%, или на 13,5 млрд руб., став лидером страны по темпам его снижения. Значительную роль в этом сыграло частичное списание бюджетных кредитов. По словам Александра Кудряшова, именно поэтому перенос сроков выплат станет для края скорее дополнительной мерой поддержки, чем жизненно необходимым решением.

Эксперт считает, что дальнейшее финансовое положение региона определят темпы роста собственных налоговых и неналоговых доходов. В качестве ключевых показателей он назвал долговую нагрузку по отношению к собственным доходам бюджета, объем свободных остатков средств на счетах, величину кассовых разрывов и долю устойчивых доходов в структуре бюджета. Если край сможет финансировать инфраструктурные проекты без привлечения новых дорогих банковских кредитов, это станет главным признаком реального оздоровления региональных финансов.

Станислав Маслаков