Директор парка из Первоуральска отказалась участвовать в выборах от КПРФ

Руководитель «Парка новой культуры» в Первоуральске, бывшая депутат думы Асбеста от КПРФ Наталья Крылова не стала участвовать в выборах депутатов законодательного собрания Свердловской области от коммунистов в качестве кандидата на второй позиции в Первоуральской территориальной группе партсписка. Как сказано в постановлении регионального избиркома, политик отказалась предоставлять согласие о своем желании баллотироваться и иные документы для выдвижения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Крылова

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Наталья Крылова

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В разговоре с «Ъ-Урал» госпожа Крылова заявила, что она планировала «дать бой градообразующему предприятию "Хромпик" с их миллионными бюджетами», однако КПРФ отказали ей в выдвижении по Первоуральскому одномандатному округу и во включении на первую позицию в Первоуральскую тергруппу. «Мы готовы были победить их кандидата Павла Булатова (от "Хромпик", выдвинут от "Единой России".— "Ъ-Урал"). Мы работали пять лет в Первоуральске в судах в интересах жителей по ЖКХ. Но, к сожалению, меня не выдвинули. Позиция второй в списке не проходная. А зачем участвовать в выборах, если технически не победить? Интересы жителей Первоуральска я могу защищать и без мандата»,— подчеркнула коммунист.

Наталья Крылова подчеркнула, что вместо выборов планирует сосредоточиться на работе «Парка новой культуры» и продолжить контролировать работу сотрудников горадминистрации по решению проблем с горячей водой, дорогами, остановками, освещением, дорожными знаками, реконструкцией подвалов и сетей. «Мы проводим крутые массовые мероприятия, у нас на балансе второй в области государственный зоопарк с дикими животными. В регионе и в Первоуральске сменилась власть, чего мы добивались. Сейчас конфликт надо прекратить, никакой политики, только хозяйственная работа — продолжаем следить за принятыми чиновниками решениями в сфере ЖКХ, готовы помогать»,— добавила она.

Наталья Крылова избиралась депутатом думы Асбеста в 2014 и 2017 годах. В 2021 году участвовала в выборах депутатов Госдумы по Асбестовскому округу и набрала 62 396 голосов, однако уступила кандидату от «Единой России» Максиму Иванову (получил поддержку 93 167 человек). В 2022 году баллотировалась сразу в семь муниципальных дум, но ни в одной не получила мандат. В 2025 году коммунист планировала стать депутатом думы Ревды после решения представительного органа о самороспуске и по итогам досрочных выборов получила 544 голосов избирателей, однако уступила представителям от «Единой России» Илье Власову (1323), Сергею Филиппову (1359), Ирине Бусыгиной (1451) и Анатолию Сазанову (1562). В феврале 2026 года одержала победу в конкурсе на пост руководителя «Парка новой культуры» в Первоуральске.

Всего КПРФ выдвинула в свердловское заксобрание 103 кандидата (максимально возможное число), однако облизбирком утвердил только 101 претендента. Помимо госпожи Крыловой отказ в регистрации получил Александр Корнев (находился на третьей позиции в Дзержинской тергруппе партсписка). В свердловском обкоме КПРФ «Ъ-Урал» сообщили, что «не в курсе» соответствующего решения избиркома.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб.

Своих кандидатов в свердловское заксобрание выдвинули все парламентские партии: помимо КПРФ по 103 своих претендента заявили «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Другим партиям (кроме «Яблока») для участия в выборах в региональный парламент предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе. Регистрация кандидатов завершится 5 августа.

Выборы депутатов заксобрания VIII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября, явка избирателей на них составила 47,82%. По итогам голосования кандидаты от «Единой России» взяли 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — четыре, ЛДПР и «Новые люди» — по два (все по партспискам). Партсписок «Единой России» получил 35,56% голосов, КПРФ — 22,98%, СРЗП — 14,5%, ЛДПР — 9,35%, «Новых людей» — 9,19%, «Яблока» — 2,75%, «Зеленой альтернативы» — 1,24% и Партии роста — 0,69%.

Василий Алексеев