Фонд «Навстречу переменам» провел финал конкурса стартапов

Фонд «Навстречу переменам» провел финал конкурса «Навстречу импакт-стартапам» и объявили победителей, чьи инициативы направлены на улучшение качества жизни детей и подростков в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Фонда «Навстречу переменам» Фото: Пресс-служба Фонда «Навстречу переменам»

В этом году на участие было подано 297 заявок из 63 регионов, а общий грантовый фонд конкурса составил 6,4 млн рублей. Финалисты получили экспертную, информационную и финансовую поддержку, а также возможность попасть в программу развития «Инкубатор».

Председатель попечительского совета фонда Григорий Березкин принял участие в церемонии. Он отметил, что неизменной ДНК проектов-победителей является стремление сочетать предпринимательство и социальное воздействие.

Главное из биографии Григория Березкина

Юношеские годы

Григорий Викторович Березкин родился 9 августа 1966 года в Москве. Его отец, Виктор Григорьевич, был известным хроматографистом, профессором и доктором наук, автором более 200 изобретений. За 67 лет работы он был удостоен Госпремий СССР и РФ. Мать, Людмила Григорьевна, тоже была химиком и заведовала сектором науки в профильном институте.

В биографии Григория Березкина был продолжительный период подготовки к академической карьере. В старших классах он учился в Школе юных физиков и химиков при МГУ им. М. В. Ломоносова.

Образование

Григорий Березкин – выпускник химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Во время учебы он участвовал в геологических экспедициях в разных регионах России, включая Камчатку, получил опыт полевой работы и сохранил интерес к путешествиям.

Григорий Березкин окончил вуз с красным дипломом в 1988 году. С 1991-го по 1994 год работал младшим научным сотрудником, а в 1993-м защитил кандидатскую диссертацию по химии.

Путь в бизнесе

Будущий владелец «Евросевернефти» (ЕСН) Григорий Березкин пришел в бизнес по воле случая. Семья получила талон на автомобиль, но денег не хватало. Чтобы собрать нужную сумму, Григорий Березкин с однокурсниками создал кооператив, разрабатывавший ИТ-системы для НПЗ Урала и Сибири.

Успех кооператива стал поворотным моментом в биографии Григория Березкина. Доходы он вложил в производство кабелей для нефтяных насосов. Предприятия нередко расплачивались своей продукцией по бартеру, благодаря чему Григорий Березкин вышел на нефтяной рынок.

В 1994 году Григорий Березкин стал топ-менеджером, а затем совладельцем «Коминефти», находившейся в тяжелом положении. Ему удалось стабилизировать работу предприятия.

В 1995 году Григорий Березкин первым в стране договорился с иностранными банками о предэкспортном финансировании поставок российской нефти. Ранее компании получали оплату лишь через месяц после отгрузки.

К 1996 году группа ЕСН Григория Березкина консолидировала около 70% предприятия. Управление и совместные проекты с Elf, Total и Neste обеспечили рост добычи и финансовое оздоровление компании. В 1999 году ее приобрел «Лукойл» за $600 млн.

Проекты в области электроэнергетики

В начале 2000-х Григорий Березкин возглавил «Колэнерго» – единственную профильную компанию за полярным кругом и одну из наиболее проблемных в стране. Антикризисные меры помогли вывести ее из предбанкротного состояния, решить проблему неплатежей и наладить экспорт электроэнергии в Норвегию и Финляндию.

В 2002 году Григорий Березкин создал энерготрейдинговую компанию «Русэнергосбыт». Вместе с концерном Enel она участвовала в строительстве петербургской Северо-Западной ТЭЦ – первой в стране станции с парогазовым циклом. В 2006 году предприниматель продал Enel 49,5% компании.

Медийные проекты

До приобретения РБК Григорий Березкин уже работал на российском медиарынке. С середины 2000-х до 2011 года он владел издательством «Комсомольская правда», а также развивал российскую версию бесплатной газеты «Метро».

Когда Григорий Березкин стал владельцем РБК, он сохранил сложившуюся команду и сосредоточился на цифровой инфраструктуре. При нем РБК запустил новые направления и увеличил аудиторию.

Личная жизнь

Жена Григория Березкина – Елена Березкина. Вместе с женой Григорий Березкин воспитал четверых детей. Старшая дочь Анна стала медиаменеджером, возглавляла газету «Метро» и была председателем совета директоров РБК.

Жена и дети Григория Березкина рассказывают, что он с университетских лет занимается горными лыжами.

Благотворительность

Григорий Березкин – меценат и участник благотворительных проектов. Он учредил премию им. В. Г. Березкина для молодых ученых, помогает химическому факультету МГУ, более 20 лет спонсирует Международную химическую олимпиаду, поддерживает НКО, онкологические центры, социальный бизнес и фонд «Навстречу переменам».