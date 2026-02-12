Экс-депутат от КПРФ победила в конкурсе на пост главы парка в Первоуральске

Бывший депутат думы Асбеста от КПРФ Наталья Крылова признана победителем конкурса на пост руководителя «Парка новой культуры» в Первоуральске (Свердловская область), сообщили «Ъ-Урал» в администрации города. В мэрии подчеркнули, что госпожа Крылова сможет официально возглавить учреждение после предоставления необходимых документов для трудоустройства.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Наталья Крылова

В разговоре с «Ъ-Урал» Наталья Крылова отметила, что намерена приступить к работе с 16 февраля. Она подчеркнула, что в начале намерена проверить затраты на благоустройство территории, улучшить качество уборки снега на ней и сделать вход в парк с нескольких сторон. «Надо, чтобы люди не просто приходили с детьми и погуляли, а чтобы народ действительно там отдыхал. Чтобы у нас проходил фестиваль молодежный, шоу барабанщиков, как в Каменске-Уральском, как в советское время танцплощадки открылись, чтобы ресторан был как в парке Маяковского в Екатеринбурге»,— добавила госпожа Крылова.

По словам экс-депутата, она намерена обратиться ко всем предприятиям города, политическим партиям и общественным организациям, чтобы те взяли на попечение животных в зоопарке. «"Единая Россия" может взять медведей, КПРФ и "Уралтрубпром" — верблюда, на гербе Первоуральска соболь, это бы животное приобрести в зоопарк тому же "Хромпику". Буду обращаться, чтобы они помогли животным не сдохнуть с голоду. Это копеешные траты, я не говорю "нате содержите, кормите говядиной каждый день", но элементарно силами своих рабочих или сторонников что-то сделать в тех же вольерах могут все»,— пояснила Наталья Крылова.

Коммунист отметила, что намерена совмещать работу руководителя парка и политическую деятельность в округе. «Я консультирую многих жителей по судам с "Т-Плюс", управляющими компаниями и администрацией Первоуральска, продолжим отстаивать права граждан в сферах медицины, образования и критиковать, если нас что-то не устроит. По высказываниям о главе города я пока беру паузу, потому что не хочу подставлять коллектив»,— добавила она.

Госпожа Крылова подчеркнула, что намерена побороться за мандат депутата думы Первоуральска в 2027 году, чтобы направить больше средств в развитие парка. «Он является казенным учреждением, и все, что зарабатывает, уходит в казну города. Если бы был автономным, то все бы оставалось у него, а денежки он зарабатывает. Там крутой городок аттракционов с чертовым колесом, с картингами, все это в аренде у коммерсантов, прибыль в летний период уходит им, а аренда в бюджет города»,— сказала коммунист.

Наталья Крылова была избрана депутатом думы Асбеста в 2014 и 2017 годах. В 2021 году участвовала в выборах депутатов Госдумы по Асбестовскому округу и набрала 62 396 голосов, однако уступила кандидату от «Единой России» Максиму Иванову (получил поддержку 93 167 человек). В 2022 году баллотировалась сразу в семь муниципальных дум, но ни в одной не получила мандат. В 2025 году коммунист планировала стать депутатом думы Ревды после решения представительного органа о самороспуске и по итогам досрочных выборов получила 544 голосов избирателей, уступив представителям от «Единой России» Илье Власову (1323), Сергею Филиппову (1359), Ирине Бусыгиной (1451) и Анатолию Сазанову (1562).

Василий Алексеев