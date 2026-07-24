Главные новости к вечеру 24 июля

Беспилотники атаковали Петербург и Ленобласть. Как сообщил губернатор Александр Беглов, удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. По данным главы Ленобласти Александра Дрозденко, произошло возгорание на складе Wildberries в деревне Новосаратовка. Пострадали три человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, после атаки обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино.

Часть товаров после атаки БПЛА удалось сохранить, сообщила Татьяна Ким.

После атаки БПЛА на улице Олеко Дундича перекрывали движение.

В Ленобласти представили новую разработку для защиты портов и баз от БПЛА. Производство платформы полностью локализовано в Ленинградской области, аналогов ей в России пока нет.

«Яблоку» отказали в регистрации списка на выборах в Заксобрание Петербурга. Рыбаков написал письмо главе ЦИК.

Школьника из Петербурга арестовали по делу о поджоге двух АЗС в Ленобласти. Подростку предъявлено обвинение по статье о теракте.

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На строительство участка фиолетовой линии метро планируют выделить 2,5 млрд рублей. Ранее на 2026 год предусматривалось выделение 500 млн рублей.

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Карина Дроздецкая