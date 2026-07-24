Школьника из Петербурга арестовали по делу о поджоге двух АЗС в Ленобласти

Выборгский городской суд Ленинградской области отправил под стражу школьника из Петербурга, обвиняемого в поджоге двух автозаправочных станций. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленобласти.

Подростку предъявлено обвинение по статье о теракте. По решению суда он останется в следственном изоляторе как минимум до 21 сентября.

Школьника задержали вечером 21 июля после возгорания бензоколонки на АЗС на Ленинградском шоссе в Выборге. По версии следствия, в тот же день он также поджег еще одну бензоколонку на территории Ленинградской области.

Карина Дроздецкая