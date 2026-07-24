После атаки БПЛА на улице Олеко Дундича перекрыли движение

На улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга утром 24 июля временно перекрыли движение после атаки беспилотников. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии. Часть эвакуированных жителей пока остается на улице.

Ранее утром Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке БПЛА. В городе и регионе были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, на местах продолжают работать экстренные службы.

Карина Дроздецкая