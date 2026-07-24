Беспилотники атаковали Петербург и Ленобласть: главное

Сегодня утром Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Беглов, удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. На месте работают экстренные службы, ликвидируются последствия.

По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в регионе объявлялась опасность БПЛА. Силы ПВО сбили 59 беспилотников. В результате попадания дрона произошло возгорание на складе Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадали три человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, после атаки обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. По предварительным данным, пострадавших там нет.

Господин Беглов сообщил, что координацией работы городских служб и межведомственного взаимодействия занимается оперативный штаб, который он возглавляет лично.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Ленинградской области. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотр территории, изымают фрагменты беспилотников, которые будут направлены на экспертизу.

Карина Дроздецкая