На строительство участка фиолетовой линии метро планируют выделить 2,5 млрд

В проекте распределения бюджетных средств на 2026 год предусмотрено увеличение финансирования строительства участка фиолетовой линии метро от станции «Комендантский проспект» до «Коломяжской». Согласно документу, опубликованному 24 июля, на эти работы планируется направить 2,5 млрд рублей, заметила «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее на 2026 год предусматривалось выделение 500 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Ранее на 2026 год предусматривалось выделение 500 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ранее на 2026 год предусматривалось выделение 500 млн рублей. Общая стоимость строительства участка оценивается почти в 200 млрд рублей. Еще по 1 млрд рублей планируется направить на проект в 2027 и 2028 годах.

На участке, помимо станции «Коломяжская», планируется строительство станций «Шуваловский проспект», которая станет пересадочной на «Каменку» зеленой линии, и «Магистраль 31». Ранее также сообщалось, что из проекта бюджета на 2026 год предлагается исключить финансирование строительства выхода со станции «Театральная».

Карина Дроздецкая