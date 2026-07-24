Ким: Wildberries удалось сохранить часть товаров после атаки БПЛА на склады

Часть площадей и товаров после атаки украинских беспилотников на склады Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе удалось сохранить. Об этом сообщила основатель маркетплейса и глава объединенной компании RWB (Wildberries & Russ) Татьяна Ким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На всех складах оперативно провели эвакуацию

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ На всех складах оперативно провели эвакуацию

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По ее словам, на всех складах оперативно провели эвакуацию. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сейчас компания перераспределяет товары между складами, чтобы обеспечить их дальнейшую обработку и сохранить стабильную работу площадки для партнеров.

Карина Дроздецкая