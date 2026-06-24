Драйв и развитие: «Балтийский лизинг» поддержал мотоспорт в Курской области

20 июня 2026 года в Курской области состоялся чемпионат по квадроциклам и мотоциклам «КМС Трофи-8» — одно из самых ярких региональных событий для поклонников мотоспорта, внедорожной техники и активного отдыха. «Балтийский лизинг» выступил генеральным партнером соревнований, продолжив традицию поддержки спортивных инициатив в регионах присутствия компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг» Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг»

Формат чемпионата традиционно строится вокруг зрелищных заездов по пересеченной местности, где участникам важно продемонстрировать не только скорость, но и выносливость, мастерство управления техникой, способность быстро принимать решения и сохранять контроль в сложных условиях трассы. Для одних это возможность выйти на старт и испытать себя, для других — стать частью масштабного события, разделить эмоции спортсменов и почувствовать энергетику экстремального спорта, где каждая секунда на трассе требует концентрации, характера и полной отдачи.

Отдельное внимание в рамках чемпионата было уделено семейному формату и вовлечению юных участников. Детские заезды на квадроциклах стали одной из самых эмоциональных частей программы, подчеркнув, что интерес к спорту и культура ответственного вождения формируются с раннего возраста.

«„КМС Трофи" — это не просто зрелищные гонки. Это сообщество людей, для которых движение, новые маршруты и надежная техника — часть жизни. Нам близка эта философия: наши клиенты каждый день преодолевают свои „трассы" в бизнесе, берут на себя ответственность, ставят амбициозные цели и рассчитывают на надежных партнеров. Поддерживая чемпионат Курской области по квадроциклам и мотоциклам, мы инвестируем в развитие регионального мотоспорта и еще раз показываем, что современные финансовые инструменты могут быть таким же мощным драйвером, как двигатель на старте»,— отметил значимость участия в подобных проектах первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

Как генеральный партнер чемпионата, «Балтийский лизинг» стал важной частью официальной программы «КМС Трофи-8». Директор филиала компании в Курске Максим Мяснянкин открыл заезд в дисциплине «кантри кросс», дав символический старт одному из наиболее зрелищных этапов соревнований. Кроме того, руководитель филиала принимал участие в проведении детских гонок на квадроциклах: именно он давал старт и фиксировал финиш юных спортсменов.

Партнерство «Балтийского лизинга» и «КМС Трофи» подчеркивает важность поддержки спортивных инициатив, которые формируют вокруг себя активное сообщество, развивают культуру ответственного отношения к технике и создают новые точки роста для событийной повестки регионов. Чемпионат в Курской области стал не только спортивным мероприятием, но и площадкой, где встретились спорт, семейный досуг, техническая культура и деловое участие социально ответственного бизнеса.