Главные новости за 22 июля. Новороссийск

Железнодорожный вокзал Новороссийска по итогам первого полугодия 2026 года обслужил 581 тыс. пассажиров. По этому показателю он занял девятое место среди вокзалов Северо-Кавказской железной дороги.

На замену покрытия футбольного поля на учебно-тренировочной базе спортивной школы «Черноморец» выделено 35 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

В Новороссийске по состоянию на 22 июля топливо отпускают 25 автозаправочных станций. На всех работающих АЗС по решению собственников действуют ограничения: горючее реализуется только в баки автомобилей, объем отпуска ограничен от 20 до 60 литров в зависимости от станции.

По данным Краснодарского ЦГМС, 23–26 июля на участке побережья от Анапы до Магри сохраняется опасность формирования смерчей над морем. В эти же дни в крае ожидаются сильные ливни, грозы, град и ветер до 20 м/с.