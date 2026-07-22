На ремонт футбольного поля базы «Черноморца» в Новороссийске направят 35 млн рублей

На замену покрытия футбольного поля на учебно-тренировочной базе спортивной школы «Черноморец» выделено 35 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В техническом задании отмечается, что подрядчику предстоит выполнить работы в строгом соответствии с требованиями стандарта РФС по устройству и эксплуатации футбольных полей с искусственным покрытием, а также с положениями технических регламентов о безопасности зданий и сооружений и пожарной безопасности.

Ранее глава города Андрей Кравченко заявлял, что учебно-тренировочную базу футбольного клуба «Черноморец» в Новороссийске отремонтируют к сентябрю 2026 года. На площади более 8,3 тыс. кв. м заменят натуральный газон на искусственное покрытие. В рамках реконструкции также запланирована модернизация системы освещения стадиона для вечерних занятий.

Тренировочная база «Черноморца», расположенная в Южном районе Новороссийска, станет местом для занятий основной и молодежной команд футбольного клуба, а также для воспитанников школы «Черноморец».

Наталья Решетняк