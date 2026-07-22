Пассажиропоток вокзала Новороссийска превысил 580 тысяч человек

Железнодорожный вокзал Новороссийска по итогам первого полугодия 2026 года обслужил 581 тыс. пассажиров. По этому показателю он занял девятое место среди вокзалов Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лидером по количеству отправленных пассажиров остается вокзал Адлера, услугами которого воспользовались 2,8 млн человек. Второе место занял вокзал Ростов-Главный с показателем 2,2 млн пассажиров. На третьей строчке расположился вокзал Сочи, откуда за шесть месяцев отправились 2 млн человек.

Для сравнения, за 11 месяцев 2025 года железнодорожный вокзал Новороссийска обслужил 1 млн пассажиров.

Наиболее высокие темпы роста пассажиропотока среди станций Северо-Кавказской железной дороги зафиксировали на станции Тоннельная, расположенной под Новороссийском. По итогам первого полугодия количество отправленных пассажиров увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 61,7 тыс. человек.

Второе место по динамике роста заняла Анапа, где пассажиропоток увеличился на 19% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Рост популярности станции Тоннельная связан в том числе с изменением маршрутов пассажиров в высокий курортный сезон. Станцией нередко пользуются отдыхающие, которые возвращаются домой из Анапы. В периоды высокого спроса приобрести билеты на поезда, отправляющиеся непосредственно из Анапы, бывает затруднительно, поэтому часть пассажиров добирается до станции Тоннельная и отправляется оттуда поездами, следующими из Новороссийска.

По данным Северо-Кавказской железной дороги, вокзал Новороссийска сохраняет позиции в числе крупнейших пассажирских узлов магистрали, а станции, расположенные на черноморском побережье Краснодарского края, продолжают демонстрировать высокий спрос в период курортного сезона.

Мария Удовик