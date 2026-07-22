Рядом с Анапой прогнозируется формирование смерчей над морем

По данным Краснодарского ЦГМС, 23–26 июля на участке побережья от Анапы до Магри сохраняется опасность формирования смерчей над морем. В эти же дни в крае ожидаются сильные ливни, грозы, град и ветер до 20 м/с, сообщили в администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», утром и до конца суток 23 июля, а также в течение 24, 25 и 26 июля местами в регионе прогнозируется комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, гроза, град и ветер с порывами до 20 м/с.

На реках, малых реках и водотоках бассейна Кубани, а также на юго-западных притоках и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В отдельные дни прогнозируются очень сильный дождь и крупный град.

Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями СМИ, телевидения и радио.

Алина Зорина