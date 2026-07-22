В Новороссийске утром 22 июля работают 25 АЗС

В Новороссийске по состоянию на 09:00 22 июля топливо отпускают 25 автозаправочных станций. На всех работающих АЗС по решению собственников действуют ограничения: горючее реализуется только в баки автомобилей, объем отпуска ограничен от 20 до 60 литров в зависимости от станции, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин АИ-100 доступен на двух АЗС, АИ-95 — на 21 заправке, АИ-92 — на 24 объектах, дизельное топливо — на 22 АЗС.

В городе и ближайших населенных пунктах продолжают работу заправки сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «Уфим-нефть» и других операторов. На части объектов действуют дополнительные ограничения: в частности, АЗС «Роснефть» в Цемдолине на улице Ленина, расположенная рядом с развязкой, обслуживает только спецтранспорт и клиентов по топливным картам.

Еще девять автозаправочных станций временно не осуществляют отпуск топлива. Для сельхозпроизводителей организовано отдельное место для получения горюче-смазочных материалов в установленное время.

Власти Новороссийска призвали жителей не приобретать топливо впрок, чтобы избежать роста очередей и сохранить доступность горючего для всех автомобилистов.

Вячеслав Рыжков