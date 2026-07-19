Главные новости недели в Нижегородской области к 19 июля

Нижегородская мэрия готовится к реконструкции Канавинского моста с подходами. В бюджет на 2026 год закладывают финансирование на разработку предпроектной документации – нескольких вариантов реконструкции переправы.

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Участковый полиции ОП №1 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода умер в больнице после ножевого ранения, нанесенного 42-летней нижегородкой.

Правительство Нижегородской области создало АНО для защиты региона от атак. Автономную некоммерческую организацию по содействию в минимизации угроз жизни, здоровью, имуществу населения от атак технических средств «Технологии победы Нижегородской области» возглавил Игорь Ксенофонтов.

Леонид Ломиворотов одобрен на пост председателя Арбитражного суда Нижегородской области. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) согласовала его назначение.

Судье в Нижегородской области дали условный срок за неправосудный приговор. Починковский райсуд Нижегородской области назначил год и пять месяцев лишения свободы условно судье Краснослободского районного суда Мордовии Вячеславу Круглову.

AVA Group намерена вложить 3,5 млрд руб. в инфраструктуру для резидентов ОЭЗ «Кулибин» в районе Бора. К 2030 году там планируют создать 90 тыс. кв. м площадей для будущих резидентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор Курской области Алексей Цуканов на заседании комитетов Совета Федерации по рассмотрению вопроса о назначении его прокурором Нижегородской области

Фото: Совет Федерации Прокурор Курской области Алексей Цуканов на заседании комитетов Совета Федерации по рассмотрению вопроса о назначении его прокурором Нижегородской области

Фото: Совет Федерации

Комитеты Совета Федерации одобрили Алексея Цуканова на пост прокурора Нижегородской области. Сейчас он занимает должность курского областного прокурора.

Число банкротств юрлиц в Нижегородской области увеличилось в 1,5 раза. Количество сообщений об открытии конкурсных производств по итогам второго квартала 2026 года достигло 42.

Доплаты медикам за отказавшихся от абортов нижегородок хотят уменьшить. Выплаты акушерам-гинекологам за склонение беременных к отказу минздрав предложил приравнять к выплатам психологам, которые составляют 10 тыс. руб.

В бюджет Нижегородской области на 2026 год закладывают еще 9,8 млрд руб. расходов на поддержку участников СВО и членов их семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший управляющий делами правительства Нижегородской области Юрий Бортников

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший управляющий делами правительства Нижегородской области Юрий Бортников

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский районный суд оправдал бывшего управделами правительства Нижегородской области Юрия Бортникова, обвиняемого в превышении полномочий с ремонтом муниципальной квартиры для замгубернатора Юрия Ильина за 5,3 млн руб.

Михаил Шатилов покинул должность главы Приокского района Нижнего Новгорода. Он идет на выборы в законодательное собрание Нижегородской области.