Судье в Нижегородской области назначили условный срок за неправосудный приговор

Починковский райсуд Нижегородской области назначил год и пять месяцев лишения свободы условно судье Краснослободского районного суда Мордовии Вячеславу Круглову. Он признан виновным в вынесении заведомо неправосудного приговора (ч. 1 ст. 305 УК РФ), сообщили в Нижегородском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, будучи судьей Зубово-Полянского райсуда Мордовии, Вячеслав Круглов по личной просьбе судейского сообщества назначил наказание ниже низшего предела обвиняемому в нарушении в состоянии опьянения правил дорожного движения, в результате которого погиб человек. Вячеслав Круглов приговорил подсудимого к двум годам колонии-поселения и лишил его права управлять транспортными средствами на два года. Однако Верховный суд отменил приговор, отметив, что решение судьи Вячеслава Круглова противоречит целям и задачам уголовного закона.

Вячеслав Круглов признал вину и сообщил суду, что руководствовался требованиями закона и личными убеждениями. Кроме условного срока суд лишил его права занимать должности в органах судебной системы на два года.

Владимир Зубарев