Нижегородские власти создали АНО для защиты региона от атак
Правительство Нижегородской области в июле 2026 года зарегистрировало автономную некоммерческую организацию по содействию в минимизации угроз жизни, здоровью, имуществу населения от атак технических средств «Технологии победы Нижегородской области». Руководителем стал Игорь Ксенофонтов, следует из базы ЕГРЮЛ. Он также возглавляет областной центр подготовки спасателей.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Для финансового обеспечения деятельности новой АНО правительство утвердило порядок предоставления ей субсидии из областного бюджета. Ее будут направлять в рамках непрограммной деятельности управления делами регионального правительства.
Как писал «Ъ-Приволжье», в июне в структуре нижегородского правительства появилось министерство защиты объектов, его возглавил Константин Бочкарев.