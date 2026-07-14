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Нижегородские власти создали АНО для защиты региона от атак

Правительство Нижегородской области в июле 2026 года зарегистрировало автономную некоммерческую организацию по содействию в минимизации угроз жизни, здоровью, имуществу населения от атак технических средств «Технологии победы Нижегородской области». Руководителем стал Игорь Ксенофонтов, следует из базы ЕГРЮЛ. Он также возглавляет областной центр подготовки спасателей.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для финансового обеспечения деятельности новой АНО правительство утвердило порядок предоставления ей субсидии из областного бюджета. Ее будут направлять в рамках непрограммной деятельности управления делами регионального правительства.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июне в структуре нижегородского правительства появилось министерство защиты объектов, его возглавил Константин Бочкарев.

Галина Шамберина