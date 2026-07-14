Нижегородские власти создали АНО для защиты региона от атак

Правительство Нижегородской области в июле 2026 года зарегистрировало автономную некоммерческую организацию по содействию в минимизации угроз жизни, здоровью, имуществу населения от атак технических средств «Технологии победы Нижегородской области». Руководителем стал Игорь Ксенофонтов, следует из базы ЕГРЮЛ. Он также возглавляет областной центр подготовки спасателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для финансового обеспечения деятельности новой АНО правительство утвердило порядок предоставления ей субсидии из областного бюджета. Ее будут направлять в рамках непрограммной деятельности управления делами регионального правительства.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июне в структуре нижегородского правительства появилось министерство защиты объектов, его возглавил Константин Бочкарев.

Галина Шамберина