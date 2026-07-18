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Михаил Шатилов покинул должность главы Приокского района Нижнего Новгорода

Глава Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов ушел в отставку. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Шатилов баллотируется в заксобрание Нижегородской области. «Уверен, мы продолжим совместную работу на благо нашего города», — добавил Юрий Шалабаев.

Михаил Шатилов возглавил администрацию Приокского района в октябре 2018 года. Исполнять его обязанности будет Вадим Харченко.

Владимир Зубарев