Михаил Шатилов покинул должность главы Приокского района Нижнего Новгорода
Глава Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов ушел в отставку. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Господин Шатилов баллотируется в заксобрание Нижегородской области. «Уверен, мы продолжим совместную работу на благо нашего города», — добавил Юрий Шалабаев.
Михаил Шатилов возглавил администрацию Приокского района в октябре 2018 года. Исполнять его обязанности будет Вадим Харченко.