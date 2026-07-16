Комитеты СФ одобрили Алексея Цуканова на пост прокурора Нижегородской области

Четыре комитета Совета Федерации на совместном заседании 16 июля одобрили кандидатуру Алексея Цуканова, предложенную президентом на должность прокурора Нижегородской области. Вопрос рассматривали комитеты по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике и МСУ, по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Курской области Фото: прокуратура Курской области

Кандидатуру представил первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин. Среди заслуг назначенца он назвал защиту прав пострадавших в курском приграничье, в том числе по обеспечению жильем.

Сенаторы от Нижегородской области вопросы кандидату не задавали. Сенатор от Курской области Евгения Ламонова поблагодарила его за работу в этом регионе.

Вопрос о согласовании вынесен на пленарное заседание Совета Федерации. Окончательное решение о назначении будет принимать президент.

Как писал «Ъ-Приволжье», Алексей Цуканов с 2017 года занимает должность прокурора Курской области.

Прежний прокурор Нижегородской области Андрей Травкин покинул должность в марте 2026 года.

Галина Шамберина