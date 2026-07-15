Кратная площадь

Холдинг AVA Group планирует вложить 3,5 млрд руб. в промышленную инфраструктуру особой экономической зоны «Кулибин» в Нижегородской области. К 2030 году на площадке ОЭЗ в районе Бора, где в перспективе в рамках концессионного соглашения появится грузовой порт с терминалами, возведут 90 тыс. кв. м площадей для будущих резидентов. Инвестор планирует окупить проект за счет сдачи инфраструктуры в аренду. Эксперты говорят, что окупаемость проекта будет зависеть от реального спроса со стороны резидентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Холдинг AVA Group и Минэкономразвития РФ подписали соглашение о реализации проекта промышленного кластера в Нижегородской области, в рамках которого в особой экономической зоне «Кулибин» в районе города Бор анонсировано строительство промышленно-производственного комплекса для резидентов преференциальной территории. Инфраструктура площадью 90 тыс. кв. м появится на участке 19,9 га, в проект заявлено 3,5 млрд руб. инвестиций. Промышленное строительство обеспечит «комфортные условия для действующих и новых резидентов», сообщили в AVA Group.

Проект планируется реализовать на новой площадке особой экономической зоны, которая вошла в границы преференциальной территории в 2025 году. Ее общая территория превышает 17,7 га. Как писал «Ъ», там планируется создать часть ОЭЗ промышленно-производственного типа с грузовым портом, однако ранее она позиционировалась как отдельная портовая особая экономическая зона. В прошлом году нижегородские власти оценивали внебюджетные инвестиции в создание площадки в 1,5 млрд руб., а выпадающие доходы бюджета за счет преференций резидентам за десять лет — в 7,2 млрд руб. При этом сами резиденты, по расчетам властей, вложат в площадку 9,3 млрд руб., в перспективе заработают за счет льготных налоговых ставок 216,4 млрд руб. и создадут более 600 рабочих мест. Контейнерный терминал межрегионального хаба мощностью 100 тыс. TEU в год планировало строить ООО «Проект 7», а сам порт предполагалось возвести по концессии. Однако в условиях жесткой денежно-кредитной политики пришлось пересмотреть экономическую модель ОЭЗ, и в правительстве не исключали, что проект может быть реализован с помощью других механизмов.

Тем не менее, первые резиденты борской площадки уже появились. В частности, в декабре 2025 года были подписаны соглашения с ООО «Виндротор» и ООО «Борский кузнечно-литейный комплекс», которые инвестируют в металлургические производства свыше 420 млн руб. Ранее в правительстве сообщали о предварительных договоренностях с 14-ю потенциальным резидентами, позднее количество желающих сократилось до десяти. В их числе власти называли бетонный завод ООО «Терминал», предприятие «Метмаш», проект ООО НПО «Этра» по выпуску теплообменников для нефтехимии и даже производство модульных домов и переработку рапса.

Сейчас правительство видит «большой интерес» бизнеса к готовым промышленным площадям с инженерными сетями, отметил замгубернатора Егор Поляков, комментируя планы AVA Group. «Сочетание преференциальных условий ОЭЗ и готовых площадей позволит компаниям значительно сократить сроки реализации проектов. Уверен, это сделает регион еще более привлекательным для инвестиций», — полагает господин Поляков.

Директор по развитию инфраструктурных проектов AVA Group Константин Никоноров добавил, что готовые площадки в ОЭЗ позволят сформировать условия для дальнейшего развития высокотехнологичных производств. «Современная производственная база, наряду с преференциальными условиями по налогообложению, является мощным стимулом для привлечения новых резидентов ОЭЗ и создает благоприятную среду для укрепления промышленного потенциала области», — полагает господин Никоноров.

Строительство комплекса AVA Group планируется в три очереди, первая из них будет введена в эксплуатацию в 2029 году. Заместитель председателя правительства Артур Батурский предположил, что инвестор сможет окупить проект за счет продажи или сдачи помещений в аренду резидентам. Добавим, на территории ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске инженерная инфраструктура и часть помещений были построены за бюджетный счет, большая часть промышленно-производственных корпусов там зарезервирована, напомнил гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков назвал вложения в инфраструктуру ОЭЗ «Кулибин» ставкой на долгосрочный тренд локализации производства и создание новых промышленных цепочек внутри России. «Но в условиях высокой стоимости капитала одного льготного статуса территории уже недостаточно: ключевым фактором успеха станет наличие реального спроса со стороны резидентов и понятная экономика проектов. Инвестиции AVA Group в 3,5 млрд руб. могут ускорить запуск новых производств за счет готовых площадей и снижения входного барьера для компаний, однако окупаемость будет зависеть от способности привлечь якорных инвесторов. Сегодня бизнес осторожнее подходит к расширению из-за дорогого финансирования и неопределенности спроса», — рассуждает господин Кабаков.

Основными драйверами спроса эксперт назвал импортозамещение, технологические производства, машиностроение, логистику и проекты, ориентированные на внутренний рынок. «При этом конкуренция между регионами за инвесторов растет, поэтому выигрывать будут не просто территории с льготами, а площадки с готовой инфраструктурой, кадрами, энергетикой и транспортной доступностью. В перспективе такие проекты могут стать точками роста регионов, но их эффективность будет измеряться не количеством построенных квадратных метров, а числом запущенных производств и объемом реальных инвестиций резидентов», — подытожил Ярослав Кабаков.

Владимир Зубарев