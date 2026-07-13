Раненый нижегородкой участковый полиции умер в больнице

Участковый уполномоченный полиции ОП №1 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Сергей Мурыгин 13 июля умер в больнице после ножевого ранения, нанесенного 42-летней нижегородкой. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Погибший капитан полиции служил в органах внутренних дел более девяти лет, зарекомендовал себя как ответственный и добросовестный сотрудник. У него остались жена и несовершеннолетний ребенок, добавили в полиции.

Там напомнили, что ранение полицейскому нанесла нижегородка, которую вели в отдел как свидетельницу по уголовному делу. Она арестована.

Галина Шамберина