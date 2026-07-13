Нижегородская мэрия готовится к реконструкции Канавинского моста с подходами
В бюджет Нижнего Новгорода на 2026 год закладывают 0,6 млн руб. на разработку предпроектной документации для реконструкции Канавинского моста с подходами, стало известно «Ъ-Приволжье». В городском дептрансе в ответ на запрос пояснили, что планируется подготовка нескольких вариантов реконструкции переправы.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Сроки, объемы работ и финансирования пока неизвестны, их определят по итогам предпроектных работ.
В департаменте транспорта добавили, что Канавинский мост, открытый в 1933 году, реконструировали один раз — в 1971 году.