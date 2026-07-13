Нижегородская мэрия готовится к реконструкции Канавинского моста с подходами

В бюджет Нижнего Новгорода на 2026 год закладывают 0,6 млн руб. на разработку предпроектной документации для реконструкции Канавинского моста с подходами, стало известно «Ъ-Приволжье». В городском дептрансе в ответ на запрос пояснили, что планируется подготовка нескольких вариантов реконструкции переправы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Сроки, объемы работ и финансирования пока неизвестны, их определят по итогам предпроектных работ.

В департаменте транспорта добавили, что Канавинский мост, открытый в 1933 году, реконструировали один раз — в 1971 году.

Ирина Швецова