Нижегородские власти увеличивают расходы на бойцов СВО на 9,8 млрд рублей

В бюджет Нижегородской области на 2026 год закладывают еще 9,8 млрд руб. расходов на поддержку участников СВО и членов их семей. Соответствующие изменения заксобрание рассмотрит в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На ту же сумму увеличивают дефицит бюджета, ее планируется компенсировать за счет привлечения новых коммерческих кредитов. С учетом изменений общая сумма дефицита составит 44,75 млрд руб.

Доходы в рамках июльских изменений планируется увеличить на 3,55 млрд руб. (до 345,7 млрд руб.), расходы — на 13,35 млрд руб. (до 390,45 млрд руб.).

Как писал «Ъ-Приволжье», госдолг Нижегородской области на 1 июля 2026 года превысил 209,9 млрд руб. С начала года он сократился на 3%.

Галина Шамберина