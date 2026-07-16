Доплаты медикам за отказавшихся от абортов нижегородок хотят уменьшить

Выплаты акушерам-гинекологам за склонение беременных к отказу от абортов в Нижегородской области хотят сократить вдвое, до 10 тыс. руб. Соответствующий проект изменений, подготовленный региональным минздравом, проходит общественные обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сейчас акушеры с дополнительным образованием по психологическому консультированию предупреждения прерывания беременности получают по 20 тыс. руб. за каждую беременную, отказавшуюся от аборта при условии достижения срока беременности 28 недель. Этот срок минздрав предлагает сократить до 22 недель.

Размер доплаты психологам не изменится и сохранится на уровне 10 тыс. руб.

Доплаты за отказавшихся от абортов нижегородок ввели в регионе с июня 2025 года.

Галина Шамберина