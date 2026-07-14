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Леонид Ломиворотов одобрен на пост главы Арбитражного суда Нижегородской области

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) согласовала назначение Леонида Ломиворотова на должность председателя Арбитражного суда Нижегородской области, сообщает пресс-служба Верховного Суда РФ. Сейчас 41-летний господин Ломиворотов занимает должность зампредседателя Арбитражного суда Томской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Прежний руководитель Арбитражного суда Нижегородской области Роман Санинский ушел в отставку в 2025 году, пока обязанности председателя исполняет Георгий Федорычев.

Галина Шамберина