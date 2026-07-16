Число банкротств юрлиц в Нижегородской области увеличилось в 1,5 раза

Количество сообщений об открытии конкурсных производств в отношении юрлиц в Нижегородской области по итогам второго квартала 2026 года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 42. По сравнению с четвертым кварталом число банкротств выросло вдвое, следует из данных Федресурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В России во втором квартале 2026 года количество банкротств увеличилось в 1,2 раза и превысило 1,9 тыс. «Рост числа банкротств компаний, пусть и некритичный, — объективная реальность. В этой связи особенно остро стоит проблема низкого реабилитационного потенциала российского банкротства. Она может быть постепенно решена путем изменения как закона, так и менталитета должников и кредиторов», — полагает руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

В апреле 2026 года представители нижегородского бизнеса и власти предупреждали о грядущем росте банкротств и сокращении предприятий и сотрудников в связи с укреплением рубля, высокими ставками по кредитам, повышением НДС и увеличением неплатежей со стороны крупных заказчиков.

Владимир Зубарев