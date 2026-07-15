«Зеленые» идут в парламент Ленобласти по петербургскому сценарию

Под первым номером в списке партии «Зеленые» на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, которые пройдут в сентябре этого года, пойдет Александр Перминов, возглавляющий сейчас фракцию «Справедливой России» в областном парламенте. По аналогичной схеме «Зеленые» идут на выборы в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Александр Перминов: «Моё решение о выходе из “Справедливой России” добровольное и осознанное»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Депутат Александр Перминов: «Моё решение о выходе из “Справедливой России” добровольное и осознанное»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Партию «Справедливая Россия» покинул опытный депутат и лидер одноименной фракции в Законодательном собрании Ленинградской области Александр Перминов. На пресс-конференции в ТАСС 14 июля Перминов объявил, что выходит из объединения и начинает сотрудничать с экологической партией «Зеленые». На сентябрьские выборы он пойдет с эко-повесткой, возглавив общеобластную часть списка «Зеленых». Всего в общеобластную часть списка планируют включить пять кандидатов. По его словам, повестка объединения ему близка, а нынешнее положение дел справедливороссов ведет к стагнации.

«Мое решение о выходе из "Справедливой России" добровольное и осознанное. Та кадровая чехарда, которая происходит сейчас в региональном отделении "Справедливой России", скандалы публичные, непубличные, выход членов из партии, исключение членов партии — это не про развитие. Это в большей степени про стагнацию, про разлад. К сожалению, принимать участие в этом я не могу. <...> Программа партии "Зеленые" для меня близка, она была всегда со мной. Темы, которые поднимаются: проблемы экологии, окружающей среды, той сферы деятельности, связанные с жизнью человека в природе,— они для меня важны»,— сказал Перминов на встрече.

Предложение присоединиться к «Зеленым» справедливороссу поступило от руководителя регионального отделения экологической партии Сергея Лисовского. С депутатом Законодательного собрания Петербурга Мариной Шишкиной из фракции СРЗП, которая на сентябрьских выборах возглавит общегородской список «Зеленых», Перминов знаком примерно 15 лет.

«Предложение было от Сергея Анатольевича. Так как для меня в целом авторитет Марины Анатольевны достаточно высокий из-за ее профессиональных качеств, на это тоже ориентировался. В Петербурге зеленая повестка активно развивается. Конечно, в Ленобласти эти вопросы как никогда актуальны. В отличие от Петербурга — "каменного города", как говорит Марина Анатольевна, в области все-таки лесов, полей и озер больше»,— сказал Перминов.

Господин Перминов начинал политическую карьеру в нулевых в Партии российских регионов, которая позже была преобразована в «Родину», а затем и в «Справедливую Россию». С 2011 года он возглавляет фракцию в Законодательном собрании Ленинградской области. Дважды представлял партию на выборах губернатора Ленобласти. Также он руководил региональным отделением с 2016 года по конец 2022 года.

В пресс-службе областного отделения партии 14 июля сообщили «Ъ», что Перминов еще не подал заявление о выходе из объединения и никаких обращений от него ни в реготделение, ни в центральный аппарат не поступало. Сам Перминов в беседе с корреспондентом “Ъ” заявил, что покинул «Справедливую Россию» в соответствии с уставом партии, согласно которому решение об исключении принимается на основании устного публичного заявления.

Сейчас депутатами от СР в Законодательном собрании Ленобласти числятся пять депутатов, при этом в сентябрьских выборах от «справедливороссов» пойдут только двое: Валерия Коваленко и Алексей Фомин. Анна Хмелева баллотируется в парламент от «Единой России» по Муринскому одномандатному округу, а Александр Смирнов, судя по соцсетям, в основном посвящает время исследованию региона на велосипеде.

Кадровые сложности в региональном отделении СР продолжаются примерно с осени 2022 года — после назначения на пост его руководителя депутата Госдумы Игоря Ананских. В декабре 2024 года его место занял депутат из парламента Магадана, предприниматель Игорь Новиков. Весной 2026 года президиум партии отстранил Новикова от должности. Последний решил вывести конфликт в публичную плоскость, опубликовав видеообращение к лидеру партии Сергею Миронову. По словам господина Новикова, руководство партии сняло его из-за отказа финансировать избирательную кампанию лидера петербургских справедливороссов Надежды Тихоновой. Речь шла о 200 млн рублей в год. Например, на печать газет и прочую деятельность. В самой партии решение объясняли низкими показателями деятельности регионального отделения.

Вслед за Новиковым из реготделения вышли свыше 200 человек. Ячейку в Ленобласти возглавила депутат Государственной думы от Петербурга Елена Драпеко. На сентябрьских выборах она пойдет в парламент Ленобласти под первым номером в общеобластном списке. На втором — бизнесмен Сергей Шульга.

Итак, фронтменами избирательной кампании «Зеленых» в агломерации на выборах в законодательные органы Петербурга и Ленинградской области станут выходцы из «Справедливой России». В Северной столице лидерами общегородской части списка на выборах в Заксобрание стали депутаты парламентской фракции СРЗП Марина Шишкина и Любовь Менделеева. Также в тройку списка вошла глава городского отделения партии Кристина Черемных. Еще два депутата ЗакСа, избранные от «Справедливой России»,— Михаил Амосов и Андрей Алескеров — пойдут на выборы по одномандатным округам. Группа депутатов от СРЗП разорвала отношения с партией еще в 2023 году из-за расхождений во взглядах с федеральным руководством и лидером объединения Сергеем Мироновым.

Выборы в Законодательное собрание Ленинградской области восьмого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Также в эти дни ленинградцы будут голосовать за своих кандидатов в Государственную думу. Еще в пяти муниципальных образованиях запланированы дополнительные выборы в местные советы.

Константин Леньков