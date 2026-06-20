«Зеленые» намерены прорасти в парламенте

Партия «Зеленые» на конференции регионального отделения определилась с кандидатами в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Общегородской список партии возглавит Марина Шишкина. Выборы парламента восьмого созыва пройдут 20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дуэт Кристины Черемных и Марины Шишкиной поведет "Зеленых" на сентябрьских выборах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Дуэт Кристины Черемных и Марины Шишкиной поведет "Зеленых" на сентябрьских выборах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Общегородской список партии «Зеленые» на предстоящих выборах в парламент Петербурга возглавит Марина Шишкина, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Законодательном собрании города. Вторым номером городского списка утверждена глава регионального отделения «Зеленых» и руководитель предвыборного штаба Кристина Черемных. Третий номер — член фракции СРЗП Любовь Менделеева. Тройку лидеров партии согласовали на внеочередной конференции петербургского отделения 20 июня.

Всего «Зеленые» намерены выдвинуть 63 кандидата на выборы в депутаты Заксобрания восьмого созыва, закрыв тем самым все 25 избирательных округов. Согласно законодательству, парламент формируется по смешанной системе: 25 депутатов избираются по одномандатным округам, еще 25 — по партийным спискам.

В округах избиратели голосуют за конкретного кандидата, мандат получает победитель персональной борьбы. В списочной части голосование идет за партию: если она преодолевает барьер, то участвует в распределении 25 мандатов пропорционально своему результату по городу. Партийный список состоит из общегородской части — так называемой «пятерки лидеров», не привязанной к отдельной территории,— и региональных групп, связанных с конкретными частями города. Сначала списочные мандаты получают кандидаты из общегородской части; если у партии остаются дополнительные места, они распределяются между региональными группами с учетом результата партии на соответствующих территориях.

Еще два депутата, представляющие в текущем созыве парламента «справедливороссов», возглавят региональные группы: Михаил Амосов — группу № 6, Андрей Алексеров — № 16.

Партия также выдвинет кандидатов во всех 25 одномандатных избирательных округах. Кристина Черемных намерена баллотироваться по округу № 4, Михаил Амосов — № 6, Андрей Алескеров — № 16.

Депутаты фракции СРЗП, вышедшие из одноименной партии еще в 2023 году, объявили про объединение с «Зелеными» в марте 2026-го. Четверо из пяти бывших «справедливороссов» — Марина Шишкина, Михаил Амосов, Андрей Алексеров и Любовь Менделеева — продолжат политические карьеры под зеленым флагом. Александр Новиков, который изначально также планировал идти на выборы от «Зеленых», в начале мая записался в число сторонников «Единой России».

«Мы вносим свой вклад в формирование новой политической истории Петербурга. Экологическая повестка слишком долго воспринималась в нашей политике как нечто второстепенное. Сегодня ситуация принципиально иная: экология давно уже не абстрактная защита природы. Это безопасная экономика, здоровье наших детей, социальная справедливость. Программа партии, с которой мы идем на выборы,— это не декларация абстрактных лозунгов, а пакет конкретных проработанных законодательных инициатив»,— выступила с приветственным словом Марина Шишкина.

Так, по словам госпожи Шишкиной, партия предлагает сделать открытым обсуждение тарифов естественных монополистов — организаций тепловодоснабжения и метрополитена; закрепить общественные обсуждения адресной инвестиционной программы; изменить Генплан города для развития велодорожек; внедрить раздельный сбор мусора и систему возвратной тары и так далее. Окончательно предвыборную программу партия намерена утвердить на втором этапе конференции.

Михаил Амосов, выступающий вслед за Мариной Шишкиной, погрузил аудиторию в недалекое прошлое, вспомнив, какие законы на экологические темы были разработаны и приняты за последние 30 лет.

Говоря уже о настоящем и будущем, политик отметил: «Мы должны пройти по трудному пути между двумя соблазнами, которые нас могут подстерегать. Мы не должны скатиться с зеленый радикализм: мы должны работать с зелеными активистами, но не должны идти, условно, по дороге Греты Тунберг. Потому что это путь в никуда. С другой стороны, мы должны оппонировать правительству города, когда это надо для дела. Мы должны слышать людей и находиться в диалоге с правительством — тогда что-то у нас будет получаться».

Для участия в выборах «Зеленым» нужно будет собрать подписи петербуржцев. Горизбирком установил, что непарламентским силам для регистрации списка потребуется не менее 20 190 подписей избирателей. Без этой процедуры в выборах смогут участвовать партии, представленные в действующем составе городского парламента: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и «Яблоко».

«Следующий период — сбор подписей, который для нас невероятно сложный,— рассказала после конференции Марина Шишкина.— Я рада, что в городе появляется новая политическая сила, открывается новая дверь для людей, которые хотели заниматься политикой. Я верю, что Петербург может стать флагманом экологической моды».

Надежда Ярмула