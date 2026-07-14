Главные новости за 14 июля. Сочи

В Сочи из 50 автозаправочных станций на 30 действуют ограничения по отпуску топлива (не более 30 л в бак автомобиля), на части объектов введены особые условия продажи по картам, а четыре станции закрыты на ремонт. В период действия сигнала воздушной тревоги работа АЗС приостанавливается, а возобновление происходит через 15–20 минут после его отмены.

С вечера 14 июля и в течение суток 15 июля на курорте и территории «Сириус» ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 20–22 м/с, а также резкий подъем уровня воды в реках с риском селей и смерчей у побережья. Администрация рекомендует воздержаться от выходов в горы и отдыха в устьях рек, не парковать автомобили под деревьями и конструкциями, а также учитывать прогноз при планировании поездок.

Аэропорт Сочи возобновил штатную работу после отмены ночных ограничений на использование воздушного пространства, все ранее направленные на запасные аэродромы самолеты вернулись и выполнили рейсы после обслуживания. Утром задерживались вылеты 33 рейсов, при этом в терминале скоплений пассажиров нет, а всего за сутки аэропорт планирует обслужить более 220 рейсов и свыше 34 тыс. пассажиров.

В Хостинском районе Сочи завершено строительство нового трехэтажного корпуса гимназии №8 на 1,1 тыс. мест, объект введен в эксплуатацию и готовится к открытию до конца 2026 года после оснащения кабинетов и пищеблока. С начала года это третья школа, построенная на курорте в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»; новый корпус позволит обеспечить инфраструктурой развивающийся микрорайон.