В аэропорту Сочи задерживаются 33 рейса после снятия ограничений

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме после отмены временных ограничений на использование воздушного пространства. По данным пресс-службы воздушной гавани, все самолеты, ранее направленные на запасные аэродромы, вернулись в Сочи, прошли необходимое обслуживание и уже отправились в пункты назначения. В течение 14 июля аэропорт планирует обслужить более 220 рейсов и свыше 34 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

По информации аэропорта, в настоящее время обеспечивается непрерывное обслуживание рейсов как на прилет, так и на вылет. Все технологические процессы, включая регистрацию пассажиров, предполетный контроль и посадку на воздушные суда, выполняются в штатном режиме.

Несмотря на восстановление графика работы, последствия ранее введенных ограничений продолжают отражаться на расписании. По состоянию на утро 14 июля более чем на два часа задерживаются вылеты 33 рейсов. В аэропорту пояснили, что продолжают принимать меры для поэтапной стабилизации расписания после временных изменений в работе воздушной гавани.

В пресс-службе также сообщили, что обстановка в пассажирском терминале остается спокойной. В общей зоне аэропорта и в зоне ожидания вылета скоплений пассажиров не наблюдается, обслуживание проходит в обычном режиме.

Согласно плану работы на 14 июля, аэропорт намерен принять 111 рейсов и отправить 115. Всего в течение суток воздушная гавань рассчитывает обслужить более 34 тыс. пассажиров.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи вводили в ночь на 14 июля. Они действовали около двух часов — с 02:17 до 04:23. Аналогичные меры применяли и вечером предыдущего дня.

После отмены ограничений работа аэропорта Сочи была полностью восстановлена. Все самолеты, находившиеся на запасных аэродромах, возвратились в пункт назначения и выполнили запланированные рейсы после обслуживания.

Одновременно продолжают принимать и отправлять воздушные суда аэропорты Краснодара и Геленджика. Аэропорт Сочи рекомендует пассажирам заранее уточнять статус своих рейсов перед выездом в терминал и следить за актуальной информацией на официальных ресурсах авиакомпаний и воздушной гавани.

Мария Удовик