В Сочи завершили строительство школы на 1,1 тыс. мест

В Хостинском районе Сочи завершили строительство новой школы на 1,1 тыс. мест. Образовательное учреждение возвели на улице Ясногорской в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Новое трехэтажное здание станет вторым корпусом гимназии №8. Школу уже ввели в эксплуатацию. По информации мэра, для нового учреждения подобрали персонал и определили предварительную загрузку классов. В настоящее время продолжается оснащение учебных помещений, включая инженерные кабинеты и пищеблок, после чего объект подготовят к началу образовательного процесса.

В администрации города рассчитывают открыть школу до конца 2026 года. Новый корпус позволит увеличить количество учебных мест и обеспечить образовательной инфраструктурой развивающийся микрорайон.

В пресс-службе администрации Сочи уточнили, что новый объект стал третьей школой, строительство которой завершили на курорте с начала текущего года. Два образовательных учреждения расположены в Хостинском районе, еще одно — в Лазаревском.

Строительство социальных объектов продолжается в рамках развития городской инфраструктуры. Новая школа на улице Ясногорской рассчитана на 1100 учащихся и станет частью гимназии №8. После завершения оснащения кабинетов и необходимых подготовительных работ учреждение примет первых учеников уже в текущем году. По данным администрации города, все организационные мероприятия, связанные с комплектованием штата и подготовкой к работе, находятся на завершающем этапе.

Мария Удовик