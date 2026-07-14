В Сочи обновили данные о работе автозаправочных станций

В Сочи по состоянию на 14 июля продолжают работу 50 автозаправочных станций. При этом на 30 АЗС сохраняются ограничения на отпуск топлива: бензин и дизельное топливо реализуют только непосредственно в топливные баки автомобилей, а максимальный объем отпуска составляет 30 л на одну машину. Обновленные данные о работе автозаправочной сети опубликовала администрация курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации городских властей, бензин АИ-100 доступен на 22 автозаправочных станциях, АИ-95 — на 29, АИ-92 — на 30. Дизельное топливо имеется на 39 АЗС, а сжиженный газ — на 11 станциях.

Отдельные ограничения продолжают действовать и в сетях крупнейших операторов. На одной автозаправочной станции «Лукойл» и двух станциях «Роснефть» приобрести горючее можно только по топливным картам. Еще на пяти АЗС сети «Лукойл» аналогичное правило распространяется только на бензин, тогда как дизельное топливо отпускают без использования топливных карт.

Помимо действующих ограничений, часть объектов временно не работает. По данным администрации, четыре автозаправочные станции в настоящее время не отпускают топливо, еще четыре закрыты на проведение ремонтных работ.

В мэрии также напомнили, что работа АЗС временно приостанавливается в период действия сигнала воздушной тревоги. Такие меры предусмотрены внутренними регламентами операторов автозаправочных сетей и направлены на обеспечение безопасности сотрудников и посетителей.

После отмены сигнала станции не возобновляют обслуживание сразу. В администрации пояснили, что после завершения режима воздушной тревоги выдерживается технологический интервал продолжительностью 15–20 минут. Если за это время повторный сигнал не поступает, автозаправочные станции возвращаются к работе в штатном режиме.

Городские власти призвали автомобилистов не приобретать топливо впрок и не создавать искусственный спрос. В администрации отметили, что массовая закупка горючего приводит к увеличению очередей на действующих станциях и затрудняет доступ к топливу для других водителей. Информацию о работе автозаправочных станций и наличии топлива власти продолжают обновлять по мере изменения оперативной обстановки.

Мария Удовик