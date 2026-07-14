В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и риска смерчей

В Сочи с вечера 14 июля и в течение суток 15 июля ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений. По данным Сочинского гидрометцентра, на территории курорта и федеральной территории Сириус прогнозируются сильные дожди и ливни, грозы, местами град, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 20–22 м/с. В отдельных районах возможны особенно сильные ливни, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По информации Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, ухудшение погодных условий может привести к резкому подъему уровня воды в реках. На отдельных участках не исключено превышение неблагоприятных отметок. В горной местности возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

Кроме того, на участке побережья от Магри до Веселого, включая территорию Сочи и федеральной территории Сириус, сохраняется опасность формирования смерчей над Черным морем. В связи с этим экстренные службы рекомендовали жителям и гостям курорта соблюдать повышенные меры предосторожности.

В администрации Сочи призвали отказаться от отдыха в устьях рек, не выходить в горную местность в период действия предупреждения, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и другими объектами, которые могут быть повреждены сильным ветром. Власти рекомендовали учитывать прогноз погоды при планировании поездок и соблюдать требования безопасности.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются на фоне действия экстренного предупреждения, объявленного и на основной территории Краснодарского края. По прогнозам синоптиков, первые интенсивные осадки начнутся днем 14 июля, а затем сохранятся еще в течение двух суток. Местами они будут сопровождаться грозами, градом и сильными порывами ветра.

Экстренные службы продолжают мониторинг гидрометеорологической обстановки и призывают жителей и туристов следить за официальными сообщениями. Особое внимание рекомендуется уделить районам, расположенным вблизи рек, а также горным территориям, где из-за сильных осадков возможно развитие опасных природных процессов.

Мария Удовик