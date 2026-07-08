В Краснодаре возбуждено дело об убийстве и покушении после наезда на людей

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц после того, как водитель автомобиля совершил наезд на группу людей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Авария произошла в ночь на 8 июля. По данным из социальных сетей, водитель умышленно совершил наезд на группу молодых людей на улице Генерала Трошева. Один из них получил травмы. После этого водитель наехал на еще одного мужчину, протащил его по асфальту, переместил пострадавшего на видное место и скрылся. Один из пострадавших скончался.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов поручил в рамках расследования уголовного дела установить все обстоятельства произошедшего и поставил ход следствия на контроль в аппарате следственного управления. Кроме того, ход расследования также контролирует прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара.

Алина Зорина