Главные новости за 3 июля. Новороссийск

Количество жалоб на работу общественного транспорта в Новороссийске за первое полугодие 2026 года снизилось почти в восемь раз по сравнению с 2024 годом — с 990 до 125 обращений. В администрации связывают это с улучшением работы терминалов и внешнего вида водителей, однако для дальнейшего повышения качества перевозок предлагают внедрить регулируемый тариф, на что потребуется около 50 млн руб. и год подготовки только для десяти маршрутов.

После восстановительных работ с отсыпкой песка в Анапе разрешения на открытие получили 75 пляжей, ещё 11 проходят экспертизу Роспотребнадзора. Новых выбросов нефтепродуктов у побережья не зафиксировано, с начала ликвидации ЧС очищено более 3,6 тыс. км береговой линии и вывезено около 185,3 тыс. т загрязнённого грунта.

На пляжах Анапы ввели временный запрет на купание из-за сильного подводного течения и шторма. Жителей и гостей города призывают соблюдать правила безопасности и усилить контроль за детьми.

В Анапе по состоянию на утро 3 июля топливо отпускают на 17 АЗС, на 14 из которых действуют ограничения по литражу в баки, а также ограничен отпуск в канистры. На восьми заправках топливо продают только по картам и для спецтранспорта, при этом АИ-92 есть на 14 станциях, АИ-95 — на 13, АИ-100 — на одной, дизель — на 12.

Ленинский районный суд Новороссийска признал бывшего помощника адвоката Владимира Калугина виновным в покушении на посредничество при передаче взятки в особо крупном размере и назначил штраф. По версии следствия, Владимир Калугин действовал по поручению адвоката Дмитрия Новикова и должен был передать 2 млн руб. за содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы, однако сам Новиков утверждал, что речь шла об оплате юридических услуг.