В Новороссийске число жалоб на общественный транспорт сократилось в 8 раз

Количество жалоб на работу общественного транспорта в Новороссийске за первое полугодие 2026 года снизилось почти в восемь раз по сравнению с 2024 годом. Об этом на заседании Общественной палаты сообщил начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Аркадий Павлов, пишет «Новороссийский рабочий».

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По его словам, в 2024 году через платформу «Мой Новороссийск» поступило 990 обращений, в 2025 году — 504, а за первые шесть месяцев 2026 года — 125.

В администрации отмечают, что в последнее время жители практически перестали жаловаться на неработающие терминалы оплаты и реже высказывают претензии к внешнему виду водителей. Кроме того, на ряде маршрутов начали работать автобусы средней вместимости.

Вместе с тем участники заседания подчеркнули, что для дальнейшего повышения качества перевозок необходимо внедрение регулируемого тарифа. По оценке члена Общественной палаты Андрея Леонова, переход на такую систему потребует не менее года подготовки и около 50 млн руб. бюджетных средств только для десяти маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске до сентября 2026 года планируют провести конкурсы на обслуживание трех новых маршрутов общественного транспорта. Речь идет о рейсах №16А (от ул. Кутузовской до ул. Хопшоносова), №43 (от ул. Кутузовской до ул. 8-й Гвардейской через Дворец творчества) и №107 (от станицы Раевской до поселка Верхнебаканского). По словам начальника управления транспорта и дорожного хозяйства Аркадия Павлова, задержка с их запуском связана с оформлением документов после реорганизации профильного управления.

Анна Гречко