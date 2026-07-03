В Новороссийске экс-помощника адвоката Новикова оштрафовали по делу о взятке

Ленинский районный суд Новороссийска признал бывшего помощника адвоката Дмитрия Новикова Владимира Калугина виновным в покушении на посредничество при передаче взятки в особо крупном размере. Как сообщает «Ъ», суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа, размер которого не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уголовное дело связано с событиями 2021 года. Житель Краснодара Ярослав Макагонов, обвинявшийся в причинении ранения охраннику парковки из травматического пистолета, обратился за юридической помощью к Дмитрию Новикову. В июне того же года вместо адвоката на встречу с клиентом в Новороссийске прибыл Владимир Калугин. После передачи 2 млн руб. его задержали сотрудники правоохранительных органов, позже был задержан и сам Дмитрий Новиков.

По версии следствия, Калугин действовал по поручению адвоката и должен был получить денежные средства для последующей передачи в качестве взятки за содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы. Сам Дмитрий Новиков утверждал, что речь шла об оплате юридических услуг по соглашению с клиентом, а помощнику было поручено лишь сопроводить его для внесения денег на счет адвокатского бюро.

Сын адвоката Роман Новиков заявил, что показания Владимира Калугина против его отца были признаны недопустимыми доказательствами и не учитывались при вынесении приговора. Сам Дмитрий Новиков также указал на противоречия в судебных решениях, отметив, что одни и те же обстоятельства в одном случае были квалифицированы как мошенничество, а в другом — как покушение на посредничество при передаче взятки.

При вынесении приговора суд учел признание вины, сотрудничество Калугина со следствием, а также время, проведенное им под стражей и под домашним арестом. Ранее Дмитрий Новиков был осужден по этому же делу за мошенничество и в 2024 году получил 6,5 года колонии, однако осенью 2025 года вышел на свободу условно-досрочно.

Анна Гречко