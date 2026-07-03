В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие

После работ по восстановлению пляжей путем отсыпки дополнительного слоя песка в Анапе получили разрешения на открытие 75 пляжных территорий, об этом сообщил зампред правительства России Виталий Савельев за заседании правительственной комиссии по ликвидации мазутной ЧС в Керченском проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

В настоящее время экспертизу на получение разрешений от Роспотребнадзора проходят еще 11 пляжей Анапы. Отсыпка дополнительного слоя песка продолжается на пострадавших от мазута пляжах города-курорта, проводимые работы контролируют специалисты Роспотребнадзора.

За прошедшее время мониторинговые группы не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов в акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Крыма. На космических снимках в районе крушения танкеров не выявлено нефтяных пятен.

С начала работ по ликвидации ЧС очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. На специализированные площадки вывезли порядка 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта.

Кристина Мельникова