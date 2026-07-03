В Анапе продают топливо на 17 АЗС, действуют ограничения

В Анапе по состоянию на утро 3 июля топливо отпускают на 17 автозаправочных станциях, на 14 из которых действуют ограничения по продаже в баки по литражу. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на всех АЗС также ограничен отпуск топлива в канистры и другие емкости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации мэрии Анапы, на восьми заправках по решению собственников топливо продают только по топливным картам и для специализированного транспорта. В настоящее время АИ-92 находится в наличии на 14 АЗС, АИ-95 отпускается на 13 заправках, а АИ-100 присутствует на одной станции. Дизельное топливо продают на 12 АЗС.

В администрации города подчеркнули, что ситуация с бензином может меняться в течение дня. Для стабилизации ситуации принимаются различные решения на всех уровнях власти.

Утром 3 июля в мэрии Новороссийска заявили об отсутствии бензина на всех городских АЗС. На некоторых автозаправочных станциях осталось в наличии только дизельное топливо, на заправках действуют топливные карты.

Кристина Мельникова