Власти: дефицит бензина сподвиг бизнес рассмотреть варианты создания НПЗ в ХМАО

Перебои с поставкой бензина и топлива в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) подвигли потенциальных инвесторов «посмотреть подробнее» на варианты создания нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на территории субъекта, рассказал директор департамента экономического развития региона Сергей Толстых на заседании окружной думы. С этим он заверил, что ситуация с дефицитом носит временный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Есть потенциальные инвесторы, которые размышляют над нефтепереработкой в нашем округе, которые темой интересуются. Надеюсь, что вопрос нефтепереработки будет развиваться в нашем регионе»,— сказал господин Толстых.

С инициативой открыть НПЗ в ХМАО к чиновнику обратился депутат окружной думы Василий Жуков (КПРФ). Он подчеркнул, что попытался заправиться в среду, однако ему удалось это «с третей попытки ближе к 12 ночи». «Есть инвесторы, которые готовы открывать НПЗ на территории Югры, чтобы этих проблем избежать в будущем? Или, может, государству следует инвестировать в такие предприятия самому, на той же особой экономической зоне "Нягань", чтобы у нас перебоев с топливом не было»,— предложил коммунист.

Югра обеспечивает порядка 40% общероссийской добычи нефти. В декабре 2025 года первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев отмечал, что на территории региона открыто 478 месторождений углеводородного сырья, которые занимают 50% площади всей Югры. В отрасли нефтяной промышленности в ХМАО задействовано более 380 тыс. человек. В 2025 году в регионе добыли 13 млрд тонн нефти с начала промышленной разработки месторождения в округе, всего за 2025 год — 202,9 млн тонн (в 2024-м — 204,7 млн тонн).

Дефицит бензина в России наблюдается с начала июня. Сейчас более чем в 30 регионах введены ограничения на продажу топлива. Крупные нефтяные компании задействовали ранее неиспользуемые резервы. Впрочем, вице-премьер Александр Новак заявил, что объемов топлива на российском рынке хватает, ключевая проблема заключается в логистике. По его словам, сейчас власти перестраивают схемы доставки с учетом потребностей регионов, что потребует «какого-то времени». Господин Новак подчеркнул, что с этим «ажиотаж» искусственно поднял спрос на 20–30%.

Об ограничении продажи топлива заявили во всех шести регионах Уральского федерального округа (УрФО): 23 июня сообщения об этом выпустили власти Тюменской области (разрешили покупать до 40 л бензина), ХМАО (введены лимиты на ряде АЗС) и ЯНАО (40–70 л топлива на частных АЗС), 24 июня — Курганской области (до 40 л бензина), 25 июня — Кыштыма Челябинской области (введен полный запрет), 26 июня — Свердловской области (возникли сложности с покупкой бензина, в первую очередь маркировки АИ-92 и АИ-95).

Василий Алексеев