Год проверил Югру на прочность

В 2025 году в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) наблюдалось снижение динамики добычи нефти и сократилось число людей, занятых в экономике. Об этом губернатор Руслан Кухарук рассказал депутатам думы ХМАО в отчете о работе правительства. Он подчеркнул, что средняя заработная плата за год выросла на 11 тыс. руб., а социальной поддержкой был охвачен каждый третий житель региона.

Фото: Пресс-служба думы ХМАО

Нефтяная промышленность ХМАО прошла «настоящую проверку на прочность» в нестабильных макроэкономических условиях 2025 года и «справилась с вызовами», заверил депутатов окружной думы Руслан Кухарук в начале отчета о деятельности правительства региона.

Губернатор признал, что динамика добычи нефти в Югре за год снизилась с 204,7 млн до 202,9 млн тонн, а цена за баррель оказалась меньше прогнозируемой на $2,4 ($55,6 вместо $58), однако субъект сохранил долю в российской добыче на уровне 40% и эксплуатационное бурение на уровне 60% от всего объема в стране.

«Среднемесячная заработная плата одного работника по итогам 2025 года составила 135,9 тыс. руб. Это почти на 9% выше показателя 2024 года, при этом реальные денежные доходы населения с учетом инфляции выросли на 5,9%»,— отметил господин Кухарук.



Он добавил, что со снижением числа занятых в экономике Югры людей с 1 млн 116 тыс. человек в 2024-м до 1 млн 90 тыс. в 2025-м в регионе изменился и уровень бедности — с 5,6% до 5,5%. «Достижение стало возможным благодаря работе по поддержке семей с детьми, пенсионеров и людей в трудной жизненной ситуации. В 2025 году на эти цели по региональной программе было направлено более 29 млрд руб.»,— подчеркнул губернатор.

По словам Руслана Кухарука, в целом все 94 меры социальной поддержки ХМАО, на которые власти направили более 70 млрд руб., охватили «каждого третьего жителя региона» — 505,9 тыс. человек. По его словам, 36 окружными мерами на 33 млрд руб. смогли воспользоваться 54 тыс. участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, 16-ю — многодетные семьи. «За последнее десятилетие их число в Югре выросло более чем в два раза. Только за 2025 год количество многодетных семей в регионе увеличилось на 1 608: с 44,5 тыс. до 46,1 тыс.»,— пояснил губернатор.

Господин Кухарук отметил, что власти за год увечили число мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера с 29 до 34. «Мансийский язык стал первым среди языков коренных малочисленных народов России, который включен в сервис "Яндекс Переводчик". В ближайшее время аналогичная инициатива будет реализована и для хантыйского языка»,— пообещал глава Югры.

Губернатор подчеркнул, что за 2025 год в ХМАО отремонтировали 14 поликлиник, запустили пять новых объектов здравоохранения, обновили 13 образовательных учреждений и ввели в эксплуатацию 11 новых.

По словам Руслана Кухарука, из всех 114 тыс. школьников в профильных классах уже обучаются около 29 тыс. детей, что повлияло на «позитивную динамику в отношении интереса молодежи к рабочим профессиям». «Все больше выпускников выбирают программы среднего профессионального образования, ориентируясь на гарантированное трудоустройство и реальные потребности экономики»,— пояснил он.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук во время отчета

Фото: Пресс-служба правительства ХМАО Губернатор ХМАО Руслан Кухарук во время отчета

Фото: Пресс-служба правительства ХМАО

Руслан Кухарук отметил, что власти увеличили показатели значения нормативного состояния окружных дорог до 87,6% (при плане в 83,8%) и уровень газификации до 83,2% (на 10% выше среднероссийского показателя), обустроили 73 общественные территории общей площадью 70 га и обеспечили доступ 87,4% населения к питьевой воде из центральной системы водоснабжения. «Можно с уверенностью сказать, что этот непростой год мы прожили достойно»,— завершил выступление губернатор.

Депутат Артем Аминов (КПРФ) поинтересовался, почему в регионе с «крупнейшими газодобывающими и газораспределительными предприятиями» голубое топливо подведено не ко всем домовладениям. Господин Кухарук пояснил, что ранее по просьбе властей «Газпром» подвел газ к Зеленоборску Советского района, однако к нему подключились только пять из 500 домовладений. «Основные затратные мероприятия реализованы, но эффекта не видим»,— добавил он, однако заверил, что окружные власти продолжат поиск новых территория для догазификации с «экономическим эффектом».

Руководитель фракции ЛДПР Виктор Сысун призвал главу Югры разобраться с возведением социальных объектов, строительство которых «по непонятным причинам затянулось на годы». «Предыдущий губернатор Наталья Комарова, к сожалению, не прислушивалась к неоднократным обращениям ЛДПР по этим вопросам»,— напомнил он, и попросил назвать даты начала строительства новых задний вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе.

Господин Кухарук признал, что долгострои являются проблемой для ХМАО и заявил о необходимости завершить «все те работы, которые были начаты несколько лет назад». Губернатор подчеркнул, что инвестиционное соглашение на 10 млрд руб. с РЖД по реконструкции двух объектов, рассчитанное до 2025 года, продолжает действовать. Согласно документу, 50% средств обязалось выделить окружное правительство, другие 50% — госкомпания. По словам Руслана Кухарука, в 2026 году РЖД направит на реализацию проектов 500 млн руб., а власти ХМАО уже потратили 1,3 млрд руб.

«Здесь мы говорим о сроках, когда будет завершено. Надеюсь на то, что найдутся средства, чтобы реализовать этот финансовоемкий, но так необходимый проект. Со своей стороны мы все обязательства выполним»,— заверил он.



В целом депутаты от всех фракций сошлись во мнении, что «за цифрами стоит реальная работа, и это чувствуется». «В отчетном году добыта 13 млрд тонна нефти с начала промышленного освоения региона, и то, что эта историческая отметка достигнута именно сейчас, это свидетельство того, что отрасль работает, а налоговые стимулы дают эффект»,— отметил спикер Борис Хохряков («Единая Россия»).

За принятие отчета Руслана Кухарука к сведению выступили 33 депутата, пять — голосовать не стали.

Василий Алексеев