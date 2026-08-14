Дискобол индустриального периода: в Свердловской области античность прописали на фасаде спортшколы

В поселке Рефтинский Свердловской области появилась собственная античность. На фасаде местной спортивной школы «Олимп», художник Кирилл Ведерников представил монументальную роспись, соединившую эстетику древнегреческой вазописи с суровым советским монументализмом. Проект реализован в рамках второго сезона фестиваля уличного искусства «Смена» Фонда Мельниченко.

Фото: пресс-служба Фонда Мельниченко

Монументальный ансамбль состоит из двух смысловых частей — «Метателя диска» и «Звездного марафона». Первая работа представляет собой прямую цитату из античной скульптуры, а вторая переносит на стены уральского стадиона силуэты, напоминающие персонажей древнегреческих ваз. Центральным образом обеих работ выступает солнце. Для господина Ведерникова солярная тема стала уже традицией: в прошлом сезоне фестиваля он изобразил на фасаде местной многоэтажки человека, удерживающего светило на фоне индустриальных пейзажей. Теперь этот мотив получил логичное продолжение на территории, посвященной физкультуре и энергии.

Торжественное открытие мурала было приурочено ко Дню физкультурника. Ленточку у древнегреческого атлета перерезал экс-форвард сборной России по футболу Дмитрий Сычев. Появление звезды спорта на фоне уральских труб и античных бегунов создало тот самый оттенок региональной ивент-сюрреалистики, который в современной повестке все чаще выдает хорошо продуманный event-менеджмент.

Впрочем, за визуальной эксцентрикой скрывается вполне системная работа с локальными сообществами. «Чаще всего у жителей возникают вопросы по благоустройству территорий или объектов. Вместе с муниципальными командами и ответственными ведомствами решаем эти задачи», — отмечал ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер, комментируя ход благоустройства в городах и селах региона. В случае с Рефтинским драйвером зачастую выступают инициативы Фонда Мельниченко, который работает в регионах присутствия Сибирской генерирующей компании (СГК): рядом с поселком располагается одна из крупнейших в стране тепловых электростанций.

В 2025 году в Рефтинском заработал Клуб инициативных жителей (КИЖ) и ресурсный центр, где местные активисты обучаются урбанистике и упаковывают свои идеи в реализуемые проекты. Мурал «Олимп» стал одним из результатов этой коллаборации. Таким образом, уральский поселок демонстрирует заметный тренд: стрит-арт перестает быть актом точечного украшательства, превращаясь в инструмент легитимизации диалога между жителями, градообразующими предприятиями и приглашенными кураторами. Античные боги, как выяснилось, вполне комфортно чувствуют себя не только на Акрополе, но и на фасадах уральских спортшкол, если за их появлением стоит проработанная работа с локальной идентичностью.