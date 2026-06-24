В Курганской области ограничили продажу бензина

Правительство Курганской области «в превентивных целях» ввело ограничения на продажу бензина на заправках, сообщил замгубернатора по экономической политике Сергей Гаврин. По его словам, власти хотят не допустить повышенного спроса на бензин и дизельное топливо. Он заверил, что в регионе «создан запас топлива».

Ограничения вводятся с сегодняшнего дня. В населенных пунктах можно купить не более 40 л бензина и 80 л дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС — до 40 л бензина и до 200 л дизеля. Заправка в канистры запрещена. Сейчас на заправках крупных топливных компаний «резких скачков цен не зафиксировано», добавил господин Гаврин.

«Это мера превентивная и временная. Она необходима для того, чтобы автолюбители, в том числе из регионов, где подобные ограничения были введены ранее, не создавали ажиотажный спрос. Также это поможет защитить добросовестных автолюбителей от предприимчивых граждан, которые пользуясь ситуацией, закупают топливо в больших объемах, а потом перепродают его по завышенным ценам»,— пояснил замгубернатора.

Ограничения на продажу бензина в разных регионах России начали вводить с конца мая. С 21 июня в Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС, а также его отпуск по талонам. В Пензенской области для физлиц продажа бензина ограничена до 100 л на машину, дизтоплива — до 200 л. В Вологодской области ограничили продажу топлива на заправках ЛУКОЙЛа, в Тюменской области — на АЗС «Газпромнефть». Ограничения также действуют в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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