В Курганской области ограничили продажу бензина
Правительство Курганской области «в превентивных целях» ввело ограничения на продажу бензина на заправках, сообщил замгубернатора по экономической политике Сергей Гаврин. По его словам, власти хотят не допустить повышенного спроса на бензин и дизельное топливо. Он заверил, что в регионе «создан запас топлива».
Ограничения вводятся с сегодняшнего дня. В населенных пунктах можно купить не более 40 л бензина и 80 л дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС — до 40 л бензина и до 200 л дизеля. Заправка в канистры запрещена. Сейчас на заправках крупных топливных компаний «резких скачков цен не зафиксировано», добавил господин Гаврин.
«Это мера превентивная и временная. Она необходима для того, чтобы автолюбители, в том числе из регионов, где подобные ограничения были введены ранее, не создавали ажиотажный спрос. Также это поможет защитить добросовестных автолюбителей от предприимчивых граждан, которые пользуясь ситуацией, закупают топливо в больших объемах, а потом перепродают его по завышенным ценам»,— пояснил замгубернатора.
Ограничения на продажу бензина в разных регионах России начали вводить с конца мая. С 21 июня в Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС, а также его отпуск по талонам. В Пензенской области для физлиц продажа бензина ограничена до 100 л на машину, дизтоплива — до 200 л. В Вологодской области ограничили продажу топлива на заправках ЛУКОЙЛа, в Тюменской области — на АЗС «Газпромнефть». Ограничения также действуют в Белгородской, Брянской и Курской областях.
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Начиная с конца мая, ограничения на продажу бензина стали вводить в различных регионах России. Ранее, с 21 сентября 2023 года, Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены. Запрет на экспорт бензина продлевался и действовал до конца 2025 года, а в начале 2026 года рассматривалась возможность его снятия для производителей с 1 февраля. Эти меры могли быть ответом на рост биржевых котировок и дефицит топлива в отдельных регионах.
В сентябре 2023 года в Крыму возник дефицит бензина и дизтоплива из-за задержек поставок поездов с нефтепродуктами, что привело к росту цен. Власти Крыма стали первыми, кто ввел фиксированные цены и ограничения на продажу топлива. В это же время наблюдался и общий дефицит бензина в России, который участники рынка оценивали до 20% от обычного уровня поставок. Дефицит связывали с внеплановыми ремонтами на установках первичной переработки нефти на нескольких крупных заводах.
Ситуацию с перебоями в снабжении топливом отмечали в Курской области, где губернатор просил Минэнерго увеличить поставки и контролировать завышение цен. В Белгородской области ограничения были введены для предотвращения локального дефицита и обеспечения бесперебойного подвоза горючего, связанные с сезонным спросом и оптимизацией логистических цепочек. В Брянской и Курской областях аналогичные меры принимались также из-за атак БПЛА, которые создавали трудности с доставкой топлива, и общего повышения спроса.
Проблемы с топливом затронули и Ульяновскую, Самарскую области, а в Московском регионе темпы роста цен на бензин увеличились. Ограничения на заправках, такие как лимиты на объем или запрет на заправку в канистры, вводились для предотвращения ажиотажного спроса и перепродажи топлива по завышенным ценам, что подтверждает замгубернатора Курганской области Сергей Гаврин.